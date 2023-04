Le guide de la cohérence cardiaque au quotidien. Gérer son stress et ses émotions par la respiration

La cohérence cardiaque s'impose comme une méthode aux multiples bienfaits. Elle permet de retrouver l'équilibre émotionnel, d'améliorer sa concentration, de diminuer l'anxiété et l'impact du stress sur le corps, de mieux dormir et récupérer, d'être plus à l'écoute, de revenir au calme. La technique, basée sur un rythme de respiration ultra simple et efficace, est facile à mettre en place, à tout moment. 5 minutes de pratique quotidienne 3 fois par jour sont déjà bénéfiques ! Dans cet ouvrage, Caroline Gormand livre toutes les clés de cette pratique, et notamment : - Les explications essentielles pour comprendre son fonctionnement et les notions physiologiques qui s'y réfèrent. - 28 exercices pour les adultes, enfants et bébés pour pratiquer au quotidien, seul ou avec les autres.