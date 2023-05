Le petit monde d'Edoucrochet

Poulpy porte-clés, baby loutre, lapin, ours, chat-tigre... découvrez l'adorable univers d'Edouard et apprenez à réaliser au crochet plus de 15 peluches hautes en couleurs. Divisé en trois niveaux, débutant, intermédiaire et expert ; cet ouvrage présente un tutoriel pour chaque création accompagné des conseils d'Edouard. Retrouvez également en début de livre toutes les bases expliquées étape par étape pour maîtriser la réalisation des formes (augmentation, diminution...) et les principales techniques (changement de couleur, fermer l'ouverture d'une pièce...) avant de vous lancer.