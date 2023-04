Cette vie auprès de toi Tome 2

Riku et son fils Issei entretiennent des liens très forts. Un jour, ils débarquent sur l'île lointaine de Haruta, dans l'archipel d'Okinawa. Le petit Issei commence à fréquenter l'école locale et à faire plein de rencontres enrichissantes... L'heure est venue pour le duo de démarrer une vie paisible et reposante.