L'entraide. Suivi de : C'est aux jeunes que je parle

Mieux que la compétition et la lutte pour la survie, un modèle a fait la preuve de son efficacité depuis que les sociétés animales et humaines existent : l'entraide. Cette notion est au coeur de la pensée anarchiste de Kropotkine. Pendant près de quarante ans, depuis ses premières expéditions comme anthropologue en Sibérie, il ne cessa de réfléchir à la réciprocité dans les relations sociales, utilisant la théorie de l'évolution tout en rejetant le darwinisme social. Ses idées aboutirent à un ouvrage monumental, L'Entraide, un facteur de l'évolution, dont on lira ici les pages consacrées à la persistance des réseaux de solidarité face à la violence d'Etat. Ces textes sont suivis d'une adresse aux jeunes les appelant à questionner le sens et l'utilité pratique des études, et à se révolter contre l'injustice sociale.