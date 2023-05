Il y a des jours, comme aujourd'hui, où Pescadu le poisson rêve de s'évader de sa mare pour faire des trucs de pas poisson. Justement, sur la rive, Pescadu aperçoit une paire de bottes - le vêtement idéal pour s'en aller loin et démarrer une nouvelle vie. Pescadu sort de l'eau, les enfile, et c'est parti. A son programme de pas poisson : marche, sieste, et conversation avec plein de gens intéressants...