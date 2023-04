Les Simca de mon père 1300, 1500, 1301, 1501. 3e édition

Une voiture de collection de caractère. Présentées en 1963, les 1300/1500 apparaissent chez Simca à une époque clé de son histoire. Dernières créations réalisées sous l'autorité de l'emblématique Henri-Théodore Pigozzi, ces autos ont la lourde tâche de succéder aux Aronde et Ariane. Leur venue s'avère cruciale pour épauler la 1000 et constituer ainsi la nouvelle offre Simca. De conception classique, ces 7/8 CV ravissent immédiatement le public grâce à leur ligne agréable et pure accompagnée de qualités pratiques indéniables. Ces modèles sont très vite déclinés en versions Automatique et Break, leur ambition demeure la satisfaction d'une large clientèle, sous l'autorité du constructeur américain Chrysler, toujours plus présent. Restylées en 1301/1501, puis gonflées en versions Spéciales, ces productions s'arment contre une concurrence de plus en plus féroce, tout en suivant les tendances du marché. En fin de carrière et sous l'influence transatlantique, ces Simca se présentent comme de petites américaines à la française. Produites à plus d'un million trois cent mille exemplaires, ces jolies voitures de Poissy ont su séduire un large éventail d'utilisateurs, du père de famille au taxi, en passant par le chef d'entreprise, et tous en ont gardé un agréable souvenir. L'histoire du constructeur n'est pas oubliée, pas plus que les anecdotes savoureuses, véritables âmes du patrimoine.