La totalité littéraire. Théorie et enjeux de la littérature mondiale

La littérature mondiale n'est pas une utopie, elle est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, tout lecteur peut disposer de la traduction de la plupart des oeuvres magistrales, découvrir les ouvrages fondateurs, les littératures indienne, chinoise, japonaise ou américaines de toutes les époques. Nous avons accès à plus d'oeuvres remarquables que nous n'en saurions lire en dix vies. Nourri des travaux internationaux les plus récents, ce livre s'attache aux défis qu'affronte toute recherche sur la mondialisation littéraire. Il identifie quatre grandes approches de " la littérature mondiale ", examine les principales discontinuités – ontologiques, génériques, énonciatives – qu'elles s'efforcent de surmonter avant de décrire les espaces-temps qu'elles dessinent. Il envisage enfin les particularités de l'histoire et de l'enseignement littéraires qui en résultent. Se voulant accessible à un large public, le livre est le premier bilan critique en langue française des manières dont les formes littéraires et leur étude se transforment dans et par la mondialisation.