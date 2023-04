ICE, le train à grande vitesse allemand

L'InterCity-Express est la fierté de la Deutsche Bahn allemande. L'histoire de son succès a commencé dès 1985 avec les premiers essais de l'ICE-Experimental. A partir de ce véhicule, l'ICE-1 (série 401) a été développé, puis mis en service en 1990 avec l'ouverture de la nouvelle ligne Hanovre - Würzburg. La famille ICE s'est rapidement agrandie avec l'ICE-2 et l'ICE-3, qui atteint plus de 300 km/h et dessert quotidiennement Paris, Bruxelles et Amsterdam. Aujourd'hui, l'ICE-4 est le dernier-né de la famille, qui continuera de s'agrandir avec l'ICE-3neo. Marc Dahlbeck présente dans ce livre tout ce qu'il faut savoir sur l'ICE.