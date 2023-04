Le centenaire BMW et les modèles les plus emblématiques de la marque. Toute l'histoire des machines légendaires de la firme de Munich. BMW a débuté par l'aviation avant de se consacrer à l'automobile et la moto. C'est d'ailleurs sur deux-roues que son aventure terrestre commence avec les premiers modèles flat-twin lancés en 1923, un type de moteur tellement représentatif des BMW qu'il n'a cessé d'être perfectionné jusqu'au début des années 1980. En un siècle d'histoire, la firme a produit des modèles de légende devenus des classiques comme ses racers à compresseur d'avant-guerre, la R69, la série, 5, les R100S et RS ou la R80 G/S. La série K avec ses trois et quatre cylindres à injection, lancée au début des années 1980, a marqué un tournant décisif pour la marque. Depuis, BMW n'a eu de cesse de révolutionner les technologies de la moto avec des machines aussi fascinantes que les K1, K1200S et K1600, jusqu'aux tous derniers modèles comme les HP, F, R1250GS, R18 maxi-cruiser et superbike S1000RR. Dans Motos BMW 100 ans, Alan Dowds passe en revue un siècle d'excellence technologique et détaille l'histoire de chaque modèle.