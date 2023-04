Hot Rod Magazine, 75 ans. L'histoire officielle

A travers l'histoire du magazine automobile le plus connu au monde, découvrez la naissance du hot rod et son évolution. HOT RODT - 75 ans est la rétrospective officielle de l'histoire de ce magazine que vénèrent les passionnés de voitures du monde entier. En rendant compte de tout ce qui touche à la performance automobile, ce magazine est devenu la référence en matière de roadsters, d'architecture "en lance-pierres", de Funny cars, de coupés, de customisation, de courses terrestres, d'abaissement d'assiette, de muscle cars, de Pro Touring et de Street cars les plus rapides d'Amérique. L'auteur, Drew Hardin, nous guide au fil de ces années où l'équipe imaginative de HOT RODT a su capter l'attention de tous les férus d'automobile. Mais les voitures ne sont pas tout, c'est pourquoi ce livre met en avant les personnalités qui ont construit le mythe : les pionniers Alex Xydias, Vic Edelbrock et Wally Parks, les pilotes Don Garlits et Don Prudhomme, les légendes du hot rod Tommy Ivo et Norm Grabowski, les journalistes réputés Gray Baskerville et David Freiburger et les constructeurs précurseurs que furent Boyd Coddington, Pete Chapouris et Chip Foose, pour ne citer que ceux-là. Et ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Vous rencontrerez des dizaines d'autres personnalités aux côtés de plus de trois cents photos extraites des archives du magazine.