Les dernières déesses

Lauréate du prix national de littérature tchèque Zítková, République tchèque. Dernière héritière d'une lignée séculaire de guérisseuses, Dora Idesová a grandi en écoutant sa mère et sa tante lui parler des déesses, ces femmes qui conjuraient l'amour et les malédictions, guérissaient l'esprit et le corps. Adulte, elle a effacé de sa mémoire ces contes d'enfance, jusqu'à découvrir, grâce à des recherches pour sa thèse, le cruel sort réservé à travers les siècles aux femmes de son village natal... Des procès pour sorcellerie du xviie siècle aux recherches des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Dora comprend que les déesses ont toujours été au centre de dangereux jeux de pouvoir, simples pions au service d'intérêts qui les dépassaient. Réussira-t-elle à échapper à la destinée tragique qui semble s'abattre sur toutes les femmes de sa famille ? Entrelaçant magnifiquement histoire, folklore et fiction, un roman qui met en lumière un pan méconnu de l'histoire des Carpates blanches et le destin hors du commun des déesses qui ont arpenté ces terres.