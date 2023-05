Les dragons de Nalsara Tome 1 : L'île aux dragons

Trois éclosions vont transformer la vie des trois habitants de L'île aux dragons. Antos vit avec ses deux enfants, Cham et Nyne, sur l'île aux dragons. Il est le Grand éleveur de dragons du royaume : tous les neuf ans, des dragonnes sauvages viennent pondre sur l'île. Antos est chargé de veiller sur les dragonneaux jusqu'à ce qu'ils soient envoyés à Nalsara, la capitale, où ils serviront l'armée du roi. Pour la première fois, Cham et Nyne vont assister à l'éclosion de trois oeufs. Deux sont beiges, le troisième est gris. C'est Nyne qui l'a trouvé sur la plage. Alors que les deux premiers bébés dragons sont nés, celui de Nyne tarde à sortirTrois éclosions vont transformer la vie des trois habitants de L'île aux dragons. Antos vit avec ses deux enfants, Cham et Nyne, sur l'île aux dragons. Il est le Grand éleveur de dragons du royaume : tous les neuf ans, des dragonnes sauvages viennent pondre sur l'île. Antos est chargé de veiller sur les dragonneaux jusqu'à ce qu'ils soient envoyés à Nalsara, la capitale, où ils serviront l'armée du roi. Pour la première fois, Cham et Nyne vont assister à l'éclosion de trois oeufs. Deux sont beiges, le troisième est gris. C'est Nyne qui l'a trouvé sur la plage. Alors que les deux premiers bébés dragons sont nés, celui de Nyne tarde à sortir. De peur qu'il ne meure, elle casse la coquille. Apparaît une petite créature bien vivante, mais fragile, qui ne ressemble pas du tout à un dragon... Cham, subjugué par les dragonneaux, négocie le droit de s'en occuper. Antos est ravi, mais il ignore que Cham ne compte pas exercer son métier. Lui, il veut devenir dragonnier ! Il va même jusqu'à chevaucher son petit dragon préféré à qui ¿ chose interdite ! ¿ il a donné un nom. Mais bientôt, il est temps que les dragonneaux partent au palais pour être élevés par leurs dragonniers. Nyne, elle, ne se sépare plus de son protégé. Se doutant qu'il s'agit d'une créature marine, elle le baptise Vag, comme une vague. Un jour qu'ils se promènent, l'inévitable se produit : Vag s'enfuit dans la mer. Or, quelques temps plus tard, une nuit, quelque chose appelle Nyne sur la plage... Vag est revenu, et il est gigantesque ! C'est en réalité un Elusim, une créature marine qui sauve les marins en détresse.