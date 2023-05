Ces trésors qui t'attendent dehors. Découvre la nature avec tes cinq sens

Prêt à vivre une nouvelle expérience du dehors ? Laisse la nature être ton guide... Sais-tu qu'un arc-en-ciel montre les points cardinaux, que les moutons prédisent la météo, que le chant des oiseaux donne l'heure, que les arbres racontent des histoires et que les plantes t'indiquent le chemin... Pas besoin de boussole ou de GPS pour se repérer en pleine nature. Il suffit d'être attentif à tous les indices cachés que nos sens, notre intuition et notre curiosité perçoivent. Alors, ouvre les yeux, tends l'oreille, respire les parfums portés par le vent et plonge-toi dans les pages de ce livre pour vivre pleinement avec la nature. Tu seras prêt à cueillir tous les trésors qui t'attendent dehors...