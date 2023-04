Fleurs captives Tome 4 : Les racines du passé

Bart, âgé désormais de vingt-cinq ans, hérite de Foxworth Hall, la demeure maudite, qu'il restaure entièrement. La grande fête qu'il y organise prend vite l'allure d'un nouveau départ pour cette famille meurtrie et déchirée depuis plus de quarante ans. Ainsi, la rivalité entre Bart, l'ambitieux, le mal-aimé, et son frère Jory, danseur étoile au firmament de sa carrière, est peut-être enfin appelée à se résorber - ou bien, au contraire, va-t-elle s'amplifier de manière irréversible... Marqués du sceau de leur passé, mais à jamais unis par d'inaltérables sentiments, Christopher et Cathy devront de nouveau surmonter la malédiction qui pèse sur Foxworth Hall pour espérer goûter ce bonheur qui les a toujours fuis. Les Racines du passé est le quatrième des cinq tomes de Fleurs captives, la saga culte de Virginia Andrews, traduite dans une dizaine de langues et vendue à cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gérard Lebec.