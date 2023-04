Fleurs captives Tome 3 : Bouquet d'épines

Cathy vient de s'installer dans une grande maison en compagnie de son frère et de ses deux jeunes fils, Bart et Jory. Ensemble, ils mènent une existence paisible, essayant d'occulter toutes ces années de troubles et de drames. Et les deux frères de s'épanouir et d'affirmer leur caractère... Ce pourrait donc enfin être le bonheur pour eux tous si, dans une proche demeure, ne venait s'installer une vieille dame voilée de noir ; si, dans le journal intime d'un aïeul, Bart et Jory ne découvraient l'atroce fatalité qui pèse sur leur lignée. Alors l'horreur reprend possession des êtres et des lieux, l'horreur même qui régnait dans le grenier de Foxworth. Bouquet d'épines est le troisième des cinq tomes de Fleurs captives, la saga culte de Virginia Andrews, traduite dans une dizaine de langues et vendue à cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Deutsch.