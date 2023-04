Un autre vin

Comment devient-on vigneron ? En 2014, lorsque Valentin Morel quitte son emploi de fonctionnaire pour revenir au vignoble familial, il se heurte tour à tour aux invasions de mouches, de mildiou, aux printemps hivernaux et aux étés caniculaires. Il comprend que cultiver la terre aujourd'hui, c'est vivre au jour le jour les conséquences du dérèglement climatique. Au plus près du terrain, le jeune vigneron fait le récit de son retour à la terre et de sa conversion à l'agriculture biologique et aux cépages hybrides. Défendant le travail manuel comme un engagement intellectuel et politique, il propose une réflexion personnelle sur notre relation au travail, à l'éthique et au terroir.