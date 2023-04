Bao Burgers

Connaissez-vous le bao burger, la nouvelle star de la street food ? Il s'agit d'un burger en version asiatique à base de bao, un petit pain brioché tout blanc cuit à la vapeur, populaire en Chine. Garni de viande et de légumes aux saveurs asiatiques, il offre un mariage de textures et de saveurs inimitable et 100 % fusion food : Classic Bao Bacon, Hot Spicy Bao, Asian Pulled Pork, Chicken Bao Chili Citron...