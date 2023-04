Ankylosaure est trop timide

- Des premières histoires de dinosaures dès 3 ans dans d'adorables petits albums mousse centrés autour de l'aventure d'une espèce. - Les histoires sont simples et drôles, et diffusent un petit message " civique " : prêter, ne pas se moquer, partager, s'aider... - Les histoires mettent en scène des protagonistes d'une même période avec des petites infos-doc en supplément. On reste donc dans la vérité documentaire. - Résumé : Ankylosaure est timide Placide l'ankylosaure ne parle à personne et ne répond même pas quand Tricorne le tricératops lui dit bonjour. Un jour, découragé par cette timidité excessive, il donne un coup de queue-massue dans un arbre : un fruit tombe sur Pikou l'alphadon. Au grand étonnement de Placide, la conversation s'engage !! Pas de chance, les deux sont dérangés par l'arrivée d'un TRex qui cherche à dominer l'ankylosaure. Après une lourde bataille, TRex repart clopin clopan, blessé à la jambe tandis que l'ankylosaure roule dans la pente. Le pauvre se retrouve sur le dos, pattes en l'air ; il ne peut plus rien faire. Heureusement, Pikou le rassure : avec ses nombreux amis, ils vont le pousser. Mais rien à faire. Une grosse voix s'entend soudain ; celle de Tricorne le tricératops. Ce dernier pousse facilement Placide qui se retrouve vite fait sur ses pattes. Placide le remercie et s'excuse de ne lui avoir jamais parlé ; ils deviennent amis, c'est tellement agréable de pouvoir faire confiance aux autres !