A la sortie de son travail, une jeune femme ordinaire accepte de suivre un parfait inconnu et d'avoir une relation sexuelle avec lui dans un parking souterrain. L'homme, qui sort de prison, est particulièrement charismatique, violent et imprévisible. Tandis que cette femme peine à saisir ce qui lui a pris, grandit en elle un désir irrépressible de le revoir. Chaque rencontre agira alors comme un poison, la plongeant dans un puits de noirceur et de dépréciation, mais aussi comme une drogue euphorisante et aveuglante, l'isolant peu à peu de ses proches. Et si devenir le négatif d'elle-même et tout envoyer valser était ce dont elle avait toujours rêvé ? Déliquescence est l'histoire d'une obsession, d'une emprise, d'une chute libre. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Jean Esch