SQL Server 2022. Apprendre à administrer un serveur de base de données

Ce livre s'adresse à toute personne désireuse d'apprendre à administrer un serveur de base de données SQL Server 2022 ; administrateur de base de données mais aussi développeur. Il présente les différents éléments nécessaires à cette administration ainsi que l'ensemble des manipulations à réaliser par l'administrateur, depuis l'installation jusqu'aux opérations de sauvegarde et de restauration, en passant par la gestion de l'espace disque, la gestion des utilisateurs, la gestion de la réplication. Les différents outils permettant l'optimisation du serveur sont présentés, tels que l'analyseur de performances, SQL Profiler et l'assistant de paramétrage de base de données. Les différentes opérations sont réalisées depuis SQL Server Management Studio et en Transact SQL. Des exercices avec leurs corrigés sont proposés au lecteur pour une mise en pratique immédiate des concepts présentés. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.