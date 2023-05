Navillera - Like a Butterfly Tome 3

Navillera raconte la vie d'un ancien facteur, dont le voeu est de devenir danseur de ballet. Doyen d'une grande famille, il a dû troquer son rêve d'enfant contre une situation stable. A l'aube de ses 70 ans, il décide de se lancer et va alors faire la rencontre d'un jeune prodige du ballet, partagé entre sa passion et son quotidien difficile. Ensemble, ils vont relever le défi de former un duo.