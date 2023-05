L'éternelle sagesse du Tao. Le Rire de Tchouang-tseu

Le Tchouang-tseu (Ive siècle av. J.-C.) écrit par le sage du même nom, disciple de Lao-tseu, et l'Invariable milieu de Tseu-sseu (Ve siècle av. J.-C.), petit-fils de Confucius, sont deux merveilles de la sagesse chinoise. L'oeuvre de Tchouang-tseu est profonde, subtile, empreinte d'une audace à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Si Lao-tseu est un sourire, Tchouang-tseu est un rire aux éclats. Quant aux textes de Tseu-sseu, ils sont l'expression d'une exquise acuité psychologique et morale. Stephen Mitchell en a choisi les passages les plus clairs et les plus vibrants. Il nous révèle avec une nouvelle vigueur toute la poésie, l'esprit et l'humour de ces textes classiques. Ses commentaires jubilatoires et colorés par une longue pratique du zen explicitent et complètent chaque texte.