Mamayou. Ils sont fous ces humains

Ah ces humains... s'ils pouvaient éviter de nous rendre fous avec leurs drôles d'habitudes ! Une bande dessinée avec deux aventures de Mamayou +? le texte narratif de ces deux aventures en 2eme partie de l'album pour lire l'histoire différemment, ou se la faire raconter. 1 - Mamayou est un chat qui vit tranquillement avec son humain. Mais le samedi c'est le jour du grand chamboulement ? : l'humain déplace les meubles et sort... "la Bête" 2 - Mamayou est heureux, tout est rentré dans l'ordre, sauf une petite blessure à la patte qu'il sent à peine. Son humain décide alors de le piéger dans une cage et de l'emmener chez "la sorcière"? ... Cette BD propose une approche émotionnelle qui permet : - de poser un regard sur ce que peuvent percevoir les animaux de nos actions et habitudes qui nous semblent anodines mais qui peuvent être source de terreur pour eux, - et, nous l'espérons, d'inspirer plus de respect envers les animaux ? !