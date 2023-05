La forêt sacrée des Celtes. Du paganisme au christianisme

Les Celtes de l'antiquité se détournaient des cités pour chercher le reflet de la divinité sous les frondaisons des chênes. Renouant avec cette attitude, Bernard Rio s'est interrogé sur les mythes et les légendes qui fondent la culture occidentale, il perçoit la forêt comme un lieu d'ensauvagement et d'enseignement. La forêt au milieu du monde et l'arbre au milieu de la forêt comme symbole de l'axis mundi, telle est l'idée maitresse de cette immersion dans les traditions populaires, les romans médiévaux ou les chantiers archéologiques. C'est à la forêt, premier et dernier temple de la divinité, que les peuples d'Europe doivent leur héritage et leur devenir. Aller dans la forêt et se percher dans l'arbre de vie, pour y apprendre l'histoire et bâtir le monde de demain, telle est la leçon conjuguée de Merlin, de Bernard de Clairvaux et de François-René de ChateaubriandA !