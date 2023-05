Zozé le dinosaure qui zozotait

Ce que certains appellent un défaut peut devenir une force ! Un album qui permet de libérer la parole... Zozé n'est pas un dinosaure comme les autres. Car Zozé fait partie de l'espèce la plus grande et la plus impressionnante : c'est un Tyrannosaure rex. Et Zozé zozote... Lorsque ses camarades de classe se moquent de son zozotement, pourtant si charmant, Zozé se ferme comme une huître... avant de reprendre du poil de la bête ! Une chose est sûre, le petit T-rex va faire parler de lui !