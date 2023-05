Petit Futé Normandie Durable & Responsable. Edition 2023

Découvrir les atouts du territoire, comprendre les enjeux écoresponsables, identifier les acteurs d'un changement positif et avoir les clés pour les soutenir et prendre part à l'action mise en place, voilà l'objectif de cette nouvelle collection du Petit Futé. Ces guides sont une invitation à la découverte, au slow tourisme, à l'exploration à travers des itinéraire en trains, à pied ou à vélo où l'on prend son temps pour réellement se connecter à son environnement et aux personnes qui l'habitent. Venez découvrir ou redécouvrir le mont Saint-Michel et son abbaye mystérieuse, les plages du débarquement et leurs histoire ou déguster un morceau de camembert avec un verre de calvados. Et comme, on n'est pas toujours bien équipé ou informé, vous trouverez également des idées pour réaliser un voyage responsable sans manquer de rien.