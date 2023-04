Ballon, chapeau… chien ! Ouvre et découvre la surprise !

Pages à déplier : illustrations à effet de surprise. Rimes ludiques et orignales. Style graphique moderne et minimaliste. Te demandes-tu comment le chiffre 1 peut devenir une oie ? Ou encore comment un ballon peut devenir un singe ? Dans cette série, TOUT est possible ! Déplie la page de droite pour complètement transformer chaque chiffre ou illustration. Les couleurs simples attireront l'attention des jeunes enfants et les aideront à se concentrer sur l'effet de surprise et les rimes ludiques. Le style graphique de ce livre est à la fois moderne et minimaliste. Une série intrigante qui fera le plaisir des petits comme des grands.