Nous ne serions pas arrivées là si...

Après avoir réuni dans un premier tome ses grandes interviews de femmes pour Le Monde, Annick Cojean nous mène à la rencontre de trente-trois autres personnalités majeures dont les parcours se rejoignent en un "nous" sororal, puissant et engagé. "Je ne serais pas arrivée là si... " demeure le préambule de chaque entretien et se révèle un merveilleux sésame pour s'interroger sur les ressorts d'une vie. Quel hasard, quelle rencontre, quel questionnement ont aiguillé nos choix ? Quelle joie, quel drame ou quelle révolte nous a donné des ailes ? Avons-nous poursuivi un rêve ? Comment se construit une existence ? Qu'apprend-on en chemin ? Ces femmes ont imposé leur voix dans des univers aux règles forgées par les hommes. Leurs récits, d'une sincérité bouleversante, sont une extraordinaire inspiration. Des mots touchants et inspirants pour celles qui souhaitent faire entendre leur voix dans un système où rien n'est jamais acquis. Un livre essentiel. Version Femina.