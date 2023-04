Randos bière Hauts-de-France. La façon la plus rafraîchissante de voir les Hauts-de-France

Damien Courcoux, grand amateur de mousse et créateur du site www.bieres-et-brasseries.fr, a sillonné ses terres natales pour vous faire découvrir en 40 itinéraires les paysages variés et la culture brassicole des Hauts-de-France. Des grandes plages de sable blanc de la Côte d'Opale aux forêts des Ardennes, en passant par le patrimoine urbain et industriel de villes comme Lille, Laon ou Soissons, vous (re)découvrirez les Hauts-de-France tout en vous désaltérant chez des brasseurs locaux. Chaque parcours présente des informations sur la randonnée, une description détaillée de l'itinéraire, des informations touristiques ainsi qu'une présentation de la brasserie et de la bière mises à l'honneur. Des fichiers GPX sont disponibles gratuitement sur notre site pour chaque randonnée.