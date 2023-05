Economie 1re STMG Nouveau tramplin

Un nouveau manuel consommable d'économie pour les élèves de 1re STMG, qui s'appuie sur des situations proches du quotidien des élèves et des activités attractives. - Des entrées de chapitre dynamiques en vidéo - Un cours privilégiant la mise en activité des élèves - Des documents variés (schémas, textes, photos ou tableaux) - Une synthèse de chapitre proposée sous plusieurs formes : en schéma, en audio, à l'écrit - Des entraînements progressifs et efficaces en vue de la préparation du Bac - Des fiches méthode pour s'approprier les techniques à maîtriser - Une préparation au grand oral centrée sur l'argumentation et sur l'actualité économique - De nombreux exercices ludiques de validation des connaissances - Des applications dans chaque chapitre, notamment pour travailler les données chiffrées - 5 sujets types Bac : 1 par thème. + Ressources en accès libre : vidéos, audios, QCM interactifs. > foucherconnect. fr