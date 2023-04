L'inconnu et les problèmes psychiques. Le guide pour comprendre la télépathie, les apparitions, la suggestion mentale...

Le guide pour comprendre la télépathie, les apparitions, la suggestion mentale... Camille Flammarion veut "savoir si l'âme humaine existe comme une entité indépendante du corps, et si elle survit à la destruction de celui-ci" . Dans L'inconnu et ses problèmes psychiques, il mène l'enquête en rapportant quantité de témoignages sur : les manifestations de mourants, les apparitions, la télépathie, les communications psychiques, la suggestion mentale, la vue à distance, le monde des rêves et la prémonition, la divination de l'avenir. Cette collection d'expériences paranormales rassemblées fait de ce formidable vulgarisateur des sciences du ciel un des premiers métapsychistes. Cet ouvrage a été publié pour la première fois en 1900.