Enquête en pleine mer. Cahier de vacances pour adultes

Alors que vous commenciez tout juste à vous reposer grâce à une croisière bien méritée, un terrible crime est commis et on vous demande de mener l'enquête. Ouvrez l'oeil, glanez des indices dans les carnets de notes des suspects, observez leurs empreintes près de la cabine de la victime, confrontez leurs emplois du temps, sondez leurs éventuels mobiles et surtout servez-vous de votre précieuse lampe à UV - outil qui vous suit partout - pour repérer ce qui ne se voit pas à l'oeil nu !