Mon carnet d'auto-thérapie. Pour se comprendre et agir sur ses problèmes psy

En lisant ce livre, en répondant aux questions qu'il contient, vous allez réaliser une thérapie depuis chez vous, accompagné-e par un docteur en psychologie. Au fil des pages, vous partirez à la découverte de vous-même et de votre inconscient pour dénouer les noeuds qui se sont formés au cours de votre existence, trouver vos réponses... et ainsi aller mieux ! Cette auto-thérapie repose sur une prise de conscience, qui découlera de la réalisation des tests et exercices mêlant associations libres et techniques projectives. Elle s'enrichit d'éclairages psychanalytiques et s'articule autour de 10 consultations thématiques, qui vous mèneront, si vous l'acceptez, dans les recoins les plus reculés de votre inconscient. Laissez-vous guider et partez à la découverte de vous-même !