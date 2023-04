Penser l'avortement

En révoquant l'arrêt Roe v. Wade le 24 juin 2022, la Cour suprême des Etats-Unis permettait à treize Etats conservateurs de voter immédiatement des lois interdisant l'interruption volontaire de grossesse, privant ainsi des millions d'Américaines d'un droit institué quelques cinquante ans plus tôt. Cet événement historique témoigne, s'il était besoin, du caractère toujours controversé de l'avortement. Faut-il en conclure que ce sujet ne peut engendrer que des débats frustrants et infructueux, sans espoir de progrès ? Un tel constat est, selon Kristina Grob et Nathan Nobis, largement contestable. En recourant à la pensée critique, laquelle consiste à définir minutieusement les termes du débat et à mettre à l'épreuve les définitions existantes, à rejeter les nombreuses " pétitions de principes ", à énoncer la structure complète des arguments et à comparer les forces et faiblesses des différentes explications, les deux auteurs soutiennent, sur la base de considérations à la fois rationnelles et éthiques, que l'avortement n'est généralement pas immoral, et qu'il doit demeurer un droit légal.