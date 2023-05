La bible des superaliments

U N GUIDE COMPLET COMPLET ET ACCESSIBLE ACCESSIBLE DES SUPERALIMENTS SUPERALIMENTS : acaï, acérola, caroube, gelée royale, pollen et propolis, micro-algues, graines de chia, cacao, céréales comme le maïs mauve et le germe de blé... COMPRENDRE ce que sont vraiment les superaliments. DECOUVRIR les micronutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments). CONNAITRE en détail les 21 superaliments essentiels : origines, richesse nutritionnelle, usages. IDENTIFIER les superaliments adaptés à votre profi l per sonnel pour les intégrer dans vos menus quotidiens. CUISINER avec les superaliments : un carnet de 40 recettes et variantes. MELANIE DUFEEY est diplômée de l'école de Naturopa thie du Cenatho (agréé FENA). Autrice de plusieurs ouvrages consacrés à l'équilibre alimentaire et au bien-être du système digestif, elle partage aussi son expé rience au quotidien sur les réseaux sociaux et son blog (@chaudron. pastel).