Instants fraîcheur

Des boissons qui ne vous laisseront pas de glace ! Jus, limonades, cafés et thés glacés mais aussi milkshakes, smoothies, sodas maison, bubble teas et autres boissons asiatiques : dans cet ouvrage, Alie propose 60 recettes de boissons froides végétales, toutes plus rafraîchissantes les unes que les autres. Vous y apprendrez notamment à faire des laits végétaux, à préparer le matcha, à maîtriser la fermentation du kombucha et même à réaliser vos sirops maison pour obtenir des boissons variées et gourmandes !