Chevauchée de lumière. Autobiographie d'une chamane d'aujourd'hui

A l'image d'un journal très intime, Florence Béliard offre des enseignements acquis au cours de son parcours de vie. Un parcours qu'il convient de qualifier d'initiatique car à travers le plus banal quotidien, mais aussi les rencontres les plus improbables avec des personnes, des lieux et des animaux, parfois même des soins, elle témoigne comment créer des miracles quotidiens à partir de notre "royaume intérieur" . Son récit est une invitation puissante à se responsabiliser dans l'être d'amour et de lumière que nous sommes pour gagner en authenticité, unifier nos parties duelles et rencontrer notre divinité par l'intention et la volonté. Florence nous fait découvrir aussi l'importance de se maintenir dans un état de vigilance amoureuse. La simplicité avec laquelle elle raconte comment rencontrer le divin en son coeur ouvre des portes sur la possibilité infinie de créations que nous avons entre les mains.