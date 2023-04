Les temps ont changé. Jamais, depuis le début de l'histoire de l'humanité, les femmes de 50 ans et plus n'ont été autant en pleine puissance de leurs moyens physiques et intellectuelles. Et pourtant, elles sont invisibles. Cette stigmatisation, Charlotte Montpezat l'a vécue dans sa chair. En colère contre une société qui ne sait plus que faire des femmes de cet âge, elle pousse un coup de gueule. Elle a écouté des quinquagénaires lui raconter leurs expériences professionnelles et intimes, consulté nombre d'études sur le sujet en France et dans le monde, et surtout, s'est penchée sur sa propre expérience. Comment accepter ces stéréotypes dans lesquels elle ne se retrouve pas, son âge perçu, dans l'entreprise et dans la vie, comme un handicap ? Comment contrer ces idées toutes faites, d'une violence inouïe ? Dans Les Flamboyantes, Charlotte Montpezat décortique ce qu'elle appelle le " Genre-âge " (car oui, elle enrage) cette double peine destinée à celles qu'on appelle le sexe faible, elles qui n'ont jamais été aussi fortes et sont pourtant condamnées d'avance. Des solutions, il y en a, des raisons de ne pas lâcher aussi. Avec ce livre, Charlotte Montpezat trouve des réponses pour qu'enfin chacune regarde la vérité en face et battent en brèche les idées reçues.