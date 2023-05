Je lis dans les astres

"Ne dites surtout pas : si l'astrologie était vraie, ça se saurait... il a suffi que deux ou trois philosophes du XVIIIe siècle se missent à la nier sans la connaître pour que, sans plus de vérifications, on répétât à travers les encyclopédies et les dictionnaires leurs grossières âneries... Et pourtant l'astrologie est le bon sens, la logique même appliquée à l'interprétation des mystères du cosmos. Qu'est-ce donc que ce zodiaque sur lequel repose tout l'édifice astrologique ? L'invention du zodiaque remonte à l'Antiquité la plus haute et, quand vous vous en serez servi, vous apprécierez son merveilleux pouvoir de synthèse". René Trintzius.