Naturopathie. Edition 2022

"Que ton aliment soit ta seule médecine" disait Hippocrate, père de la médecine moderne dont les théories ont énormément inspiré la naturopathie. La naturopathie est un art de vivre dont le but est le maintien d'une bonne santé et la prévention des maladies. Loin de se limiter à l'alimentation comme le laisserait penser la citation d'Hippocrate, cette approche est holistique car elle considère la personne dans sa globalité grâce à des techniques comme l'alimentation, certes mais aussi la phytothérapie, l'exercice physique ou encore la relaxation. Ce cahier vous offre l'opportunité de mieux connaître votre corps, son fonctionnement et ce qui convient le mieux à votre individualité en ce qui concerne votre santé. Les exercices et jeux sont là pour vous pousser à la réflexion et à l'expérimentation personnelle afin de comprendre et de mieux assimiler les principes de la naturopathie. Naturopathe et auteure en santé naturelle, Aurélie Salvador vous accompagne au fil de ce cahier pour explorer la naturopathie et pour mieux se connaître soi. Accompagnés de la naturopathie, passez le plus beau des étés ! Dans ce cahier : - apprenez les bases et approfondissez vos connaissances en naturopathie ; - constituez votre pharmacie naturelle de l'été ; - découvrez les 5 piliers de la naturopathie ; - apprenez comment bien réaliser les cures ; - découvrez les pouvoirs des super-aliments ; - réconciliez-vous avec l'exercice physique.