Code d'honneur - Bâtir autrement pour redonner au suivant

Mélissa Pomerleau s'est engagée sur la voie de la transformation qui l'a menée au coeur de son code d'honneur. Elle nous invite à plonger en nous-mêmes pour y découvrir nos plus beaux trésors et définir à notre tour notre code d'honneur, pour mieux nous guider sur notre chemin de vie autant sur le plan personnel que professionnel. Lisez le récit poignant de cette femme vraie et authentique qui a traversé divers événements hors de son contrôle, ce qui lui a permis de mieux se définir et de rebondir plus forte que jamais. Au-delà des aléas de la vie, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, il existe en nous un refuge où repose la certitude que cette route que nous nous forgeons est toujours la bonne, alors que le pouvoir de notre foi et de notre intuition nous guide tel un phare en toutes circonstances. Le parcours qui nous ramène à nos principes et nos valeurs est entremêlé de toutes sortes de réflexions, d'émotions et d'actions. C'est surtout un passage obligé pour nous qui souhaitons aller à notre rencontre dans une renaissance pleine et entière, pour enfin vivre la vie qui nous appartient, dans le plus grand des respects de nos dons et talents.