Au commencement.... Récits de création et création poétique

De la Genèse aux mythes antiques en passant par les contes traditionnels et les relectures contemporaines, (re)découvrez les différentes manières dont nous est racontée la naissance de notre monde. Au croisement de toutes les cultures, cette anthologie inédite propose une sélection variée de récits de création : du bassin méditerranéen à la Roumanie, des visions archaïques à des points de vue plus modernes sur le sujet, les textes réunis constituent un corpus cosmopolite et riche qui témoigne de la fascination des hommes pour la question brûlante de l'origine. - Objet d'étude : Récits de création ; création poétique- Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Les mythes venus des quatre coins du monde.