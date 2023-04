Cahier de vacances du CM1 au CM2. Edition 2023-2024

Pour préparer efficacement sa rentrée en CM2, ce cahier de vacances permet de revoir le programme dans toutes les matières : français, maths, histoire et géographie, sciences, anglais Chaque séquence de révision propose des exercices variés et des rappels de cours pour retenir l'essentiel Des pages Docu-Jeux originales et ludiques avec des thèmes attrayants Ce cahier a été rédigé par des enseignants et est conforme aux programmes Tous les corrigés détachables + Des quiz numériques interactifs pour s'amuser en famille !