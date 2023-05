Astrologie et numérologie. Une méthode facile et efficace pour mieux se connaître et trouver le but de votre vie

Considérant l'astrologie et la numérologie à leur juste valeur, celui ou celle qui pratique déjà l'une ou l'autre de ces techniques trouvera dans cette nouvelle édition augmentée richesse, nouveauté et outils efficaces. Quant aux novices, ils y découvriront une source d'inspiration et une méthode inédite leur permettant de mieux évaluer les diverses étapes de leur existence tout en acquérant le pouvoir d'en tirer le meilleur parti. Grâce à ce livre de référence, vous serez à même d'approfondir ce savoir étape par étape en véritable autodidacte. Vous maîtriserez les différentes techniques proposées, vous connaîtrez la satisfaction d'accéder à une connaissance nouvelle de vous-même et de ceux qui vous entourent.