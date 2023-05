Le jeûne sec thérapeutique

Depuis la nuit des temps et dans toutes les religions et traditions du monde, le jeûne est utilisé pour se purifier et se régénérer. Depuis peu, des érudits et médecins se sont penchés sur les vertus santé spectaculaires qu'apporte le jeûne sec, qui se définit par l'abstinence d'eau et de nourriture. Dans l'exercice de cette pratique, vous constaterez l'apparition de phénomènes d'adaptation et de renforcement de l'immunité nommé "loi d'hormèse" . Ce léger stress que vous portez à votre corps par un acte volontaire, l'amène à se guérir lui-même tant au niveau physique, mental qu'émotionnel et spirituel. Le jeûne sec a la particularité de nettoyer en profondeur les toxines de votre corps, ce qui en fait actuellement la méthode - detox - la plus efficace que vous puissiez trouver en thérapie naturelle. Il est bien plus efficace que le jeûne à l'eau ou avec des jus. Le principe est le recyclage des cellules malades par le principe d'autophagie (du grec autos, lui-même, phagos, manger qui se mange lui-même) qui, par ce processus de "mise à jour" cellulaire, régénère le corps à différents niveaux. De plus, le jeûne sec stimule nos cellules souches et hormones de croissance car le corps détruit sa propre graisse pour en faire de l'eau dont il est privé.