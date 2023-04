Rosset, philosophe du tragique

L'oeuvre de Clément Rosset cherche à établir une " théorie du réel ", comprenant par là une critique de l'illusion. Trois figures principales n'ont de cesse de revenir du premier au dernier de ses livres : le réel, le double, la joie. Si Rosset est suffisamment " reconnu " dans le milieu éditorial, il demeure mal connu du milieu universitaire et professionnel, associé qu'il est à bien des auteurs ou des " mouvements " dont il a pourtant pris le soin de se détacher. Peu lu, il est surtout, nous semble-t-il, mal lu : les quelques études qui lui ont été consacrées, les commentaires que son oeuvre suscite çà et là, donnent souvent l'impression de passer à côté de l'essentiel, de ne retenir de ses trois figures — le réel, le double, la joie — que le son creux de leur nom. Cet essai tente de montrer au contraire la spécificité de la " philosophie tragique " de Rosset, en la prenant pour une tentative cohérente et rigoureuse d'aborder l'expérience humaine du désir qui rende compte de la paradoxale et énigmatique joie de vivre.