La ville des enfants. Fantasmagorie du capital dans un parc d'attraction globalisé

Quelle place le capitalisme occupe-t-il dans la vie des enfants ? Dans quelle mesure les industries culturelles prennent-elles part à la fabrique de l'enfance ? C'est à partir d'un cas singulier appartenant au secteur florissant du loisir éducatif, les parcs à thème de l'entreprise KidZania, que cet ouvrage explore ces questions. Dans ces espaces de jeu à la forme de ville miniature, toujours installés dans des malls de quartiers aisés de grandes métropoles, les enfants de 4 à 12 ans sont invités à jouer à travailler, à gagner de l'argent et à consommer auprès de vraies entreprises et institutions. L'enquête conduite sur plusieurs années dans les parcs de Santiago du Chili et de Dubaï dévoile comment ces lieux se présentent comme des espaces de représentation et de performance de la société de marché.