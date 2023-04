Se libérer de l'accumulation pathologique. Je jette, je trie, je range

Il existerait 2, 6 à 6% de la population qui auraient des soucis d'accumulation pathologique d'objets, de magazines, de livres, parfois de sacs pleins ou vides, de choses non triées laissées là dans un coin depuis des années. Parfois d'emballages vides, de prospectus, de choses cassées, de bouts de papier, ficelles... Ce " désordre " fait des monticules le long des murs, envahit les tables, parfois le lit et le canapé, et l'espace devient impraticable. Les personnes concernées ont souvent honte que leur famille ou des inconnus voient l'état de leur habitat. Elles peuvent se sentir bien dans ce désordre, ou alors sont indisposées mais ne trouvent pas l'énergie mentale de faire du tri et du rangement. Mais l'accumulation peut aussi devenir menaçante, quand peu à peu l'espace vital dans la maison se réduit. Enfin, il dégoûte et horrifie quand il s'est transformé en " syndrome de Diogène " , entraînant celui qui en souffre à se retrouver coincé - parfois jusqu'à la mort - sous ses propres détritus. Après plus de 15 années passées à soigner des personnes souffrant de Troubles Obsessionnels Compulsifs (catégorie dans laquelle sont rangées les personnes accumulatrices pathologiques), et vu l'absence totale d'ouvrages sur la question en France, il est apparu nécessaire à l'auteur de proposer un manuel d'autothérapie. Il était important que celui-ci soit synthétique, avec des exercices et des auto-évaluations (les études montrent que les personnes souffrant d'accumulation pathologique ont des troubles de la concentration et "décrochent vite"). Il a été construit sur la base d'études scientifiques, majoritairement des experts des TOC, et repose sur des protocoles validés.