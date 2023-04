Hypnothérapie et troubles du deuil

Parce que le deuil est une expérience commune à l'humanité, de nombreux soignants sont amenés à l'accompagner. Dans le cadre d'un processus de deuil courant, le soutien peut être ponctuel et participer à la transition, mais lorsque l'évolution du deuil se complique, le praticien doit développer des stratégies thérapeutiques spécifiques. Les psychothérapies des troubles du deuil sont souvent complexes et interrogent de nombreux praticiens. Elle tendent alors à remettre en mouvement un fonctionnement psychoaffectif figé par le choc de la perte. Outre l'écoute et la narration, des facteurs hypnotiques spécifiques permettent à l'endeuillé de transformer des fragments de souvenirs en une mémoire cohérente du défunt. Ce processus s'élabore par le vécu d'expériences émotionnelles correctrices avec la transe hypnotique et l'autohypnose. Cet ouvrage propose de faire le lien entre la clinique du deuil et l'utilisation de l'hypnose comme puissant levier thérapeutique.