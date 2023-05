Econométrie dynamique. Modèles et applications

L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes " phares " de l'économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés. Cet ouvrage s'adresse à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.